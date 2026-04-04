En Armenia hoy se realizará la tradicional procesión de La Soledad

Armenia

Una de las actividades religiosas más importantes de la Semana Santa es sin duda la procesión de la virgen de La Soledad que se realizará este sábado santo 4 de abril a las 6 de la tarde.

El obispo de la Diócesis de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero afirmó que esta procesión seguirá siendo un patrimonio cultural y religioso donde en muchas parroquias se realiza a las 5 o 6 de la mañana porque anteriormente no existía la vigilia pascual.

Explicó que a raíz del nacimiento de la vigilia se desplaza de alguna manera la procesión, sin embargo, en el departamento la tradición se ha mantenido los sábados santos a las 6 de la tarde y así será este año.

“Seguirá siendo un patrimonio cultural y religioso, yo siempre lo he dicho. Hoy hacemos la procesión de la Soledad en muchas parroquias a las 5 de la mañana, 6 de la mañana en Colombia, en Latinoamérica, ¿por qué? Porque antiguamente no existía la vigilia Pascual, pero cuando la vigilia Pascual nace, entonces de alguna manera se desplaza la procesión de la Soledad. Nosotros hemos conservado esa tradición los sábados santos a las 6 de la tarde, así la tendremos", mencionó.

Resaltó la labor de los cargueros que estarán como cada año transportando la imagen de la virgen de la soledad por eso extendió la invitación a los feligreses para que acompañen este importante espacio religioso.

“También estarán los cargueros que como cada año Vendrán con su pasión y con su amor a transportar la imagen de la Virgen de la Soledad y le rendiremos un culto a la Virgen terminando con el sermón de la Soledad en la Catedral Inmaculada", manifestó.

Recordó que es una ardua preparación con el fin de que todo salga a la perfección y evitar los contratiempos por eso siempre apuntan a la puntualidad.