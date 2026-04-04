Emiliana Arango se queda en semis: Pierde ante Udvardy en el WTA 250 de Bogotá

Emiliana Arango jugó por primera vez la semifinal del WTA 250 Copa Colsánitas - Colsubsidio que se disputa en el Country Club de Bogotá. Lo hizo ante la húngara Panna Udvardy, número 92 del mundo.

Para llegar a esta instancia en el torneo, la colombiana venció a la estadounidense Varvara Lepchenko en sets corridos, con parciales de 6-4 y 6-3.

Antes, le había ganado a la española Guiomar Maristany, resultado que la había devuelto a los cuartos de final en Bogotá, algo que no lograba desde 2018, cuando apenas comenzaba su camino profesional.

El juego ante Udvardy no fue fácil para Arango que comenzó ganando con un apretado 7-6. La húngara se recuperó en el segundo y le ganó 6-3 a la colombiana.

La lluvia fue protagonista en el partido pues hizo que se retrasara por algo más de una hora, además porque había riesgo de tormenta eléctrica por lo que la gente se retiró de las graderías para esperar que las condiciones climáticas cambiaran.

Cuando sucedió, el partido continuó y fue igual de cerrado para las dos jugadoras. Sin embargo, Arango logró quebrar el servicio de su contrincante, pero cuando solo tenía que asegurar el último game, Udvardy la sorprendió, le quebró de vuelta y tomó aire para ganarle el partido. El tercer set se fue a tie break y terminó 7-6.

La húngara consigue su paso a la final del torneo más importante de tenis en Latinoamérica. En el último encuentro enfrentará a la checa Marie Bouzkova, número 26 del mundo, que venció a la argentina Jazmín Ortenzi con parciales de 7-6 y 6-2.