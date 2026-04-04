Dos motocicletas recuperadas durante operativos contra el hurto

En acciones encaminadas a combatir el hurto de motocicletas, uniformados de la Policía Nacional de Colombia llevaron a cabo operativos en distintos sectores de la ciudad, logrando la recuperación de dos motocicletas y la captura de dos personas.

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En planes de registro y control en el barrio Olaya Herrera, fue capturado ‘el Padi’, de 24 años, quien fue sorprendido movilizándose en una motocicleta marca Bajaj de placa JOW-39F, la cual tenía alterados los sistemas de identificación.

El capturado y la motocicleta incautada, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito de falsedad marcaria.

De igual forma, en el barrio Fredonia, las patrullas de vigilancia incautaron una motocicleta marca Yamaha XTZ 150, de placas EZK-37G, la cual tenía sus sistemas de identificación alterados. Por estos hechos, un sujeto de 41 años fue capturado por el delito de falsedad marcaria.

“En lo corrido del año se han capturado 297 personas por el delito de hurto, recuperando 77 motocicletas y 15 vehículos”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.