Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió 295 emergencias durante el mes de marzo

Durante el mes, los casos relacionados con abejas africanizadas representaron la mayor carga operativa, con 111 servicios, equivalentes al 37 % de las atenciones. Esta cifra refleja que, ante el desconocimiento sobre cómo actuar, la comunidad recurre a los Bomberos para la atención de estos eventos, los cuales requieren manejo especializado.

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En cuanto a incidentes con fuego, se registraron 66 incendios en basureros satélites y 56 incendios de cobertura vegetal, cifras que generan alerta frente al manejo inadecuado de residuos sólidos y las condiciones propias de la temporada seca. Se identificaron, además, situaciones asociadas a quemas para preparación de terrenos que se salieron de control, por lo cual se hace un llamado a reportar de inmediato estos casos a la línea 123 de la Policía Nacional.

Adicionalmente, se atendieron 17 incendios estructurales en viviendas y 11 incendios vehiculares, eventos que en su mayoría pudieron evitarse con medidas básicas de prevención.

En materia de riesgos eléctricos, se reportaron 15 incendios en crucetas y transformadores, así como 5 cortocircuitos en viviendas, evidenciando la importancia del mantenimiento adecuado de las redes eléctricas.

En el componente de rescate y salvamento, se lograron resultados efectivos con el rescate de 3 personas atrapadas en ascensores, 2 rescates de animales y la recuperación de una persona fallecida por inmersión.

Llamado a la prevención y cultura ciudadana

A partir de este balance, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena hace un llamado enfático a la ciudadanía para adoptar comportamientos responsables que permitan reducir la ocurrencia de emergencias:

manejo adecuado de residuos:

-Evitar la quema de basuras, así como no arrojar colillas de cigarrillo ni envases de vidrio en zonas verdes, ya que estos son factores recurrentes en la generación de incendios.

Seguridad eléctrica:

Realizar revisiones periódicas a las instalaciones eléctricas, evitar conexiones improvisadas y no sobrecargar los enchufes.

Presencia de abejas:

Ante la presencia de enjambres, no intente intervenir. Evite lanzar objetos o sustancias y comuníquese de inmediato con los organismos de socorro.

Mantenimiento vehicular:

Revisar periódicamente el sistema eléctrico y las mangueras de combustible de los vehículos para prevenir incendios.

El director del Cuerpo de Bomberos, Jhony Pérez, reiteró: “La prevención es la herramienta más poderosa para salvar vidas. Nosotros estamos disponibles 24/7 para atender emergencias, pero la reducción de estos eventos depende en gran medida del compromiso y la responsabilidad de todos los ciudadanos”.