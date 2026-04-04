Cuatro víctimas fatales por accidentes en motocicleta en Cartagena

Dos murieron en el sector Membrillal, mientras que un tercero había invadido el carril de TransCaribe hace algunos días

Dos motociclistas perdieron la vida tras un violento choque registrado entre un TractoCamión y dos motos, en hechos registrados en la vía Gambote – Glorieta las Olas – en el sector Membrillal jurisdicción Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según el reporte de las autoridades un tracto camión transitaba sentido vial Las Olas y a la altura del Km 28+200 Metros, choco contra dos motociclistas qué iban con el mismo sentido

También se confirmó la muerte de un peatón, tras ser atropellado violentamente por el conductor de una motocicleta que invadió el carril exclusivo del Solo Bus de Transcaribe.

La víctima fatal fue identificado como Julio Nolasco Movilla Castro, quien murió luego de ser embestido el 30 de marzo por una moto, cuando transitaba por el carril exclusivo del transporte masivo, cuando intentaba atravesar la vía.

El otro caso ocurrió en el barrio Olaya Herrera, en el sector Rafael Núñez, a la altura del puente del Tabú, donde un motociclista identificado como Mario Alberto Teherán Llerena perdió la vida de manera instantánea.