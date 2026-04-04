Cartagena celebrará la Resurrección con la carrera Corre y Anuncia tu Fe

Cartagena de Indias está lista para el gran amanecer. Mañana, Domingo de Pascua, el Centro Histórico será testigo de la alegría de la Resurrección con la esperada carrera Corre y Anuncia tu Fe, la cual inicia a las 5 de la mañana en el Camellón de los Mártires. Cuenta con dos modalidades: 5K y 10K, recorriendo el circuito de las 7 iglesias patrimoniales del Centro y Getsemaní.

En un esfuerzo conjunto entre la Alcaldía de Cartagena, la Arquidiócesis, Corpoturismo y el IDER, la ciudad se prepara para una jornada que trasciende lo deportivo para convertirse en un acto de solidaridad comunitaria.

Entrega de kits y últimas inscripciones

La organización informa a todos los participantes que el proceso de entrega de kits se realizará hoy, sábado, desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en el Centro Comercial Mall Plaza.

Para aquellos que han esperado hasta el último momento, las inscripciones siguen abiertas hoy, en el punto de entrega de kits. Se invita a la ciudadanía a acercarse y asegurar su cupo, teniendo en cuenta que la participación está sujeta a la disponibilidad de las camisetas.

Una carrera que promueve la vida de los más necesitados

Monseñor Francisco Múnera Correa, Arzobispo de Cartagena, se unió al llamado de esta celebración eclesial y deportiva:

“Correr mañana no es solo un ejercicio físico, es la manifestación de un pueblo que celebra que la Vida ha vencido a la muerte. Los invito a que cada paso en esta carrera sea un anuncio de nuestra fe y un gesto concreto de caridad hacia nuestros hermanos más necesitados. ¡Corramos con el corazón lleno de alegría!”

Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo, destacó el orgullo de recibir a corredores de todas partes: “Cartagena se consolida ante el mundo con este evento premiado internacionalmente. Mañana demostraremos por qué somos destino líder en turismo religioso y deportivo. Vamos a vivir la experiencia de anunciar la fe en el escenario más bello del país!”

Finalmente, Campo Elías Teherán, director del IDER, alentó a los atletas y familias: “Esta es la carrera de todos los cartageneros. No importa el ritmo, lo importante es la unión. Mañana nos tomaremos el Centro Histórico para celebrar el deporte y nuestro patrimonio.

Detalles de la Jornada

* Punto de entrega de kits hoy: Centro Comercial Mall Plaza (10:00 a.m. a 6:00 p.m.).

* Inscripciones de última hora: Disponibles en el Mall Plaza (sujeto a disponibilidad de camisetas).

* El Recorrido: Un circuito diseñado por las iglesias y plazas del Centro Histórico y Getsemaní, garantizando una experiencia patrimonial y espiritual especial.