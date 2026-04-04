Capturado alias ‘Samir’, quien minutos antes había hurtado una prenda de oro en el Centro Histórico

En el marco de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, capturan en flagrancia a un presunto delincuente, en el norte de la ciudad.

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La Policía Nacional de Colombia, a través del grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional y la oportuna información de la comunidad, fue clave para dar captura a un presunto delincuente por el delito de hurto, mediante la modalidad de raponazo.

La captura de ‘Samir’, de 24 años, se produjo casi a la media noche por la Calle Santos de Piedra, del Centro Histórico, quien minutos antes le había halado una cadena de oro a un turista extranjero. El elemento recuperado, avaluado en más de 5 millones de pesos, fue devuelto a la víctima, quien agradeció la oportuna reacción de los uniformados.

Al capturado, se le investiga por su presunta participación en otros casos de hurto en zonas turísticas de la ciudad.

En lo corrido del año se han capturado 1.954 personas por diferentes delitos, entre ellos, 291 por el delito de hurto.