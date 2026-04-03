Entregan retroexcavadora incautada a Planadas para atender emergencias por lluvias

La Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, puso a disposición de la Alcaldía de Planadas una retroexcavadora hidráulica de oruga, en calidad de préstamo por 60 días, para atender la emergencia generada por las fuertes lluvias que han provocado deslizamientos y pérdida de banca en varias vías del municipio, afectando la movilidad y poniendo en riesgo a la población.

El subdirector de Desarrollo Ambiental Sostenible de Cortolima, Guillermo Vallejo, explicó: “El centro poblado de Gaitania se encuentra incomunicado a raíz de un evento de deslizamiento de un movimiento en masa allí en el cual dentro de ello, nosotros llegamos a la determinación de entregar una retroexcavadora Hitachi 200 que se encontraba en el Guamo, producto de la aprehensión de la minería ilegal, la cual aún se encuentra en proceso en jurídica. Pero la norma establece que una vez se encuentre en término de riesgo y está la declaratoria de emergencia o calamidad pública (que fue lo que declaró Planadas) por ende se pudo entregar esta retroexcavadora Hitachi".

La maquinaria amarilla, incautada previamente en operativos contra la minería ilegal y bajo custodia de la autoridad ambiental, fue destinada temporalmente para apoyar la atención de esta contingencia en el sur del Tolima. La solicitud de la retroexcavadora fue realizada por el alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, tras el Comité Municipal de Gestión del Riesgo del 27 de marzo, donde se evidenció la necesidad de la máquina para responder ante la emergencia.

“Nosotros entregamos la máquina por un periodo de 60 días, en el cual la administración municipal debe correr con todos los gastos tanto de transporte, mantenimiento preventivo y correctivo de la máquina, así como todos los lubricantes y el operario que va a manejar este tipo de máquinas. Con eso estamos fortaleciendo y apoyando a todos los municipios, sobre todo en esta temporada de más lluvias del año 2026.”, aseguró Vallejo.

La entrega de esta retroexcavadora se realiza bajo los lineamientos establecidos en la Ley 1333 de 2009, que permite el uso temporal de bienes incautados por parte de entidades territoriales para atender emergencias, garantizando así una respuesta rápida ante contingencias climáticas que afectan a los municipios del departamento.