Asociaciones productivas de mujeres rurales en Bolívar recibieron maquinaria

En un acto que reafirma el compromiso con el desarrollo productivo y el fortalecimiento del tejido social en el departamento, la Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social, en articulación con la Fundación Granitos de Paz, entregó maquinaria y herramientas técnicas a cuatro asociaciones de mujeres de María La Baja y Turbaco.

Esta acción hace parte de la segunda fase del programa Matié, una iniciativa diseñada para mejorar la capacidad productiva de las mujeres rurales en el departamento.

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El encuentro, realizado en el Museo de Arte y Memoria de Mampuján, reunió a beneficiarias y aliados estratégicos para formalizar la entrega de equipos que permitirán optimizar los procesos de transformación de alimentos que estas comunidades vienen liderando.

Durante la jornada, la Secretaria de la Mujer y Desarrollo Social, Sofía Navas Núñez, destacó la importancia de estas herramientas: “Nuestra meta con Matié es que el trabajo de las mujeres en el campo sea cada vez más eficiente. Al entregar estos equipos, estamos apoyando proyectos que ya tienen un camino recorrido, dándoles el impulso necesario para que estas asociaciones alcancen una mayor autonomía económica y sus productos lleguen a más mercados en mejores condiciones. Soñamos con verlos en los mejores restaurantes y supermercados y por qué no, exportando ”, expresó.

Por su parte, Gina López Gulfo, Directora de la Fundación Granitos de Paz, resaltó el impacto de la asistencia técnica de Matié: “ Estas asociaciones han demostrado una gran resiliencia. Con la maquinaria adecuada, sus procesos dejan de ser netamente manuales para volverse más competitivos, asegurando que el esfuerzo de cada mujer se vea reflejado en un producto final de alta calidad”.

Herramientas para el crecimiento

La dotación incluyó equipos como molinos eléctricos, grameras, balanzas, selladoras y licuadoras industriales. Asimismo, se entregaron mesas de acero inoxidable, moldes y dispositivos móviles destinados a fortalecer la comercialización y el manejo de redes sociales de las asociaciones.

Las representantes de las asociaciones agradecieron el respaldo recibido, señalando que estos insumos facilitan significativamente su labor diaria. “ Para nosotras, estas máquinas representan un gran alivio. Antes hacíamos todo a mano y nos tomaba mucho más tiempo; ahora podemos aumentar la producción y eso es una bendición para nuestras familias y para el crecimiento de nuestras asociaciones. Gracias a la Gobernación y a Granitos de Paz por tenernos en cuenta” , manifestó Mildred Girado Barrios, de la Asociación de Campesinos sí Colombia Siembra (ASCOCAMCOL) de Turbaco.

Más allá de la dotación técnica, el éxito de Matié radica en el fortalecimiento del capital humano. Desde el inicio de esta segunda fase, las asociaciones han transitado por un ciclo de formación diseñado para convertir sus saberes tradicionales en negocios sostenibles.

Este acompañamiento incluye:

• Gestión financiera y empresarial: Capacitación en estructuras de costos, ahorro programado y administración básica, permitiendo que las asociaciones manejen sus ingresos de forma eficiente y proyecten su crecimiento a largo plazo.

• Identidad de marca, empaques y marketing: Talleres prácticos para el diseño de etiquetas y selección de empaques que cumplan con los estándares del mercado. Además, se brindaron herramientas de marketing digital.

• Inocuidad, manipulación de alimentos y calidad: Formación técnica bajo normativas sanitarias, asegurando que procesos como la transformación del plátano, el maíz o la guayaba cumplan con los más altos estándares de higiene, garantizando un producto seguro y competitivo para el consumidor final.

• Enfoque de género y liderazgo: Un componente transversal que busca fortalecer la confianza de las mujeres en sus capacidades como líderes de sus propias organizaciones y agentes de cambio en sus comunidades.

Asociaciones beneficiarias:

• Asociación de mujeres campesinas y emprendedoras de la Lucha – Turbaco. Trabajan el plátano popocho en harina para la preparación de coladas, arepas y sopas.

• Asociación de campesinos sí Colombia siembra - ASOCAMCOL - Turbaco. Cultivan la candia y la procesan para preparaciones con café y té de candia.

• Asociación Agropecuaria ALFA MLB – María la Baja: Transforman su cultivo de maíz en harina, para la preparación de diversas recetas.

• Cooperativa de Mujeres Multiactivas Afroemprendedoras de la Lucha, COMAEB – Corregimiento Los Bellos - María la Baja. Mujeres que cultivan la guayaba y con la entrega de la maquinaria optimizarán la elaboración de mermelada de guayaba con queso costeño.

Con esta entrega, la administración departamental reafirma su compromiso de brindar herramientas concretas que impulsen el desarrollo local. Matié sigue consolidándose como un programa que reconoce el valor de la mujer rural bolivarense, proporcionándole no solo insumos, sino el conocimiento necesario para que sus emprendimientos sean sostenibles en el tiempo.