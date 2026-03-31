Yeferson Cossio dice que “stink bomb” en vuelo AV46 fue accidental y no una broma

El creador de contenido Yeferson Cossio se pronunció sobre lo ocurrido en el vuelo AV46 que cubría la ruta Bogotá–Madrid, donde se activó un elemento conocido como “stink bomb”, generando incomodidad entre los pasajeros.

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Cossio aseguró que el hecho fue accidental y descartó que se tratara de una broma o una estrategia para generar contenido en redes sociales. Según explicó, el elemento no representó ningún riesgo para la aeronave y su efecto fue temporal, prolongándose solo por algunos minutos.

“El elemento no era peligroso y su efecto fue muy corto”, indicó el influenciador, quien además enfatizó que durante el vuelo no se estaba realizando ningún tipo de grabación ni producción de contenido.

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Frente a las versiones que circularon en redes sociales sobre un posible montaje, Cossio fue enfático en rechazarlas y pidió mayor responsabilidad al momento de difundir información.

Asimismo, ofreció disculpas a la tripulación por los inconvenientes ocasionados y reiteró su llamado a los usuarios y medios de comunicación a verificar los hechos antes de compartir contenidos descontextualizados.

¿Qué pasó con Yeferson Cossio en el vuelo AV46 de Avianca?

El pasado miércoles 11 de marzo, el influencer Yeferson Cossio habría hecho una “broma” durante un vuelo de Bogotá a Madrid, esta incluiría activa una “stink bomb”, lo que habría hecho que se generaran olores químicos al interior de la cabina.

Este domingo 29 de marzo la aerolínea Avianca, por medio de un comunicado, dio a conocer este hecho en el que relató el episodio como un “caso de mal comportamiento”, este artefacto que activó el influencer ha sido usado en anteriores bromas que ha realizado Cossio, como se puede ver en varios videos de sus cuentas de redes sociales.

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Por otra parte, lo que dice la aerolínea es que este comportamiento afectó la seguridad, comodidad, el orden y la disciplina dentro del avión, pues la aeronave es un espacio cerrado en el que recircula el aire. Además, estaban sobrevolando el océano Atlántico, lo que significa que estaban todavía muy distantes del aeropuerto más cercano para poder tomar una acción de emergencia.

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