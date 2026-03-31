Una iniciativa busca celebrar la tradición y fortalecer las panaderías en Colombia:¿de qué se trata?

La iniciativa beneficiará a más de 2 mil panaderías durante la temporada de Semana Santa y a lo largo del mes de abril en diferentes ciudades. (Foto: cortesía Getty)

Con el objetivo de reactivar el consumo de pan tradicional y fortalecer a pequeños negocios, la empresa Levapan anuncio su tercera edición de ‘Pan con Fe’, una iniciativa que busca impulsar la industria panadera y rendir homenaje a uno de los oficios representativos del país.

En Colombia existen cerca de 25 mil panaderías de barrio, muchas de ellas enfrentan desafíos como el aumento de costos, cambios en los hábitos y el estancamiento de la demanda. Aunque el consumo de pan se mantiene al rededor de los 22 kilogramos al año, el sector ha mostrado señales de estancamiento e incluso descensos poniendo en riesgo la operación de más de 15.000 panaderías de barrio.

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En ese sentido, ‘Pan con Fe’ nace como una estrategia para incentivar las ventas mediante la elaboración de un pan especial de temporada, desarrollando a partir de una receta base que incorpora ingredientes tradicionales como la harina de trigo fortificada, panela, arequipe, cuajada y galleta cuca. El producto, dulce-salado busca conectar con la identidad gastronómica del país y fomentar el consumo local.

Además, de la receta oficial, la iniciativa permite que cada panadería aporte su toque distintivo, promoviendo la creatividad y la diversidad de cada región. Según Carolina Franco, gerente de mercadeo de Levapan “el proyecto también pretende fortalecer la cadena productiva al incentivar la compra de insumos a productos locales”.

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Las ediciones anteriores han beneficiado a más de 2 mil panaderías en todo el país. Para este año, la meta de la empresa es alcanzar al menos 5 mil establecimientos, ampliando el impacto económico y social de la iniciativa.

‘Pan con Fe’ estará disponible durante la temporada de Semana Santa y a lo largo del mes de abril en diferentes ciudades, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, así como en otras regiones donde panaderías se sumen a la iniciativa.