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31 mar 2026 Actualizado 12:40

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Cúcuta

Un muerto y tres heridos en accidente de tránsito en la vía Pamplona-Bucaramanga

Tres vehículos se vieron involucrados en el siniestro.

Un muerto y tres heridos en accidente de tránsito en la vía Pamplona-Bucaramanga. / Foto: Cortesía.

Un muerto y tres heridos en accidente de tránsito en la vía Pamplona-Bucaramanga. / Foto: Cortesía.

Un muerto y tres heridos en accidente de tránsito en la vía Pamplona-Bucaramanga. / Foto: Cortesía.

Camilo Picón.

Cúcuta

Norte de Santander.

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el sector “Cuesta Boba”, en la vía Pamplona-Bucaramanga, dejando como saldo un hombre muerto y tres más heridos.

La víctima mortal, identificada como Franklin Esteban Durán López, se desplazaba en una tractomula como polizón, junto a otros dos amigos, todos de nacionalidad venezolana. Sin embargo, el vehículo chocó de frente contra otro automotor, lo que ocasionó que cayeran por el impacto y quedaran aprisionados entre el cabezote y el tráiler. Otro vehículo particular también impactó la parte trasera de la tractomula.

Durán López falleció sin alcanzar a recibir atención médica. Organismos de socorro llegaron al lugar para rescatar a los dos hombres lesionados, quienes fueron trasladados en ambulancias al hospital de Pamplona. Asimismo, el conductor del tractocamión quedó atrapado y fue extraído y llevado al centro médico.

La Policía de Tránsito de Norte de Santander adelanta investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el siniestro, registrado en el kilómetro 67.

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