Sergio Fajardo tilda de irresponsable la salida de MinHacienda de la junta del Banco de la República

Fajardo tilda de irresponsable salida de Ávila de junta del Banco de la República

El candidato presidencial, Sergio Fajardo, calificó como “irresponsable” que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se levantara de la junta directiva del Banco de la República.

Desde la sede de la Contraloría General de la República, el aspirante advirtió que este tipo de actuaciones afectan la institucionalidad y pidió que se designe un ministro de Hacienda ad hoc para garantizar la participación del Gobierno en las reuniones del emisor.

“Es ilegal y es irresponsable. En Colombia, el Banco de la República tiene autonomía e independencia del Gobierno nacional. Esto no es un capricho, está en la Constitución”, afirmó Fajardo.

El candidato también cuestionó lo que calificó como un patrón del Ejecutivo frente a decisiones que no comparte. “No puede hacer lo que hizo el ministro de pararse, romper una junta directiva y después salir a atacar a la junta y al Banco de la República”, sostuvo.

Fajardo insistió en la importancia de respetar la separación de poderes. “Es fundamental para la democracia y para la confianza en las instituciones colombianas”, concluyó.