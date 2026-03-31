Se modifican lineamientos para acreditar la Tarifa Diferencial en peajes de Estambul y CIAT, Valle

Los vehículos beneficiarios de la Tarifa Diferencial de los peajes Estambul y CIAT, deberán acreditar un uso habitual de dichas estaciones.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informa que se han actualizado los requisitos para acceder al beneficio de la Tarifa Diferencial en las estaciones de peaje Estambul y CIAT, aplicable a los residentes de Palmira y El Cerrito.

El plazo para la actualización de los documentos se amplió hasta el 14 de julio de 2026.

Para acreditar la calidad de beneficiario en la Categoría IE, el propietario del vehículo deberá presentar los siguientes documentos:

Certificación original de residencia expedida por la alcaldía municipal o la dependencia que esta delegue.

Recibo de servicio público domiciliario con máximo dos (2) meses de antigüedad, cuya dirección coincida con la certificación de residencia.

Copia simple de la licencia de tránsito o tarjeta de propiedad del vehículo. En caso de pertenecer a una compañía de financiamiento comercial, se deberá anexar certificación que acredite la tenencia legítima.

Copia simple de la cédula de ciudadanía del propietario solicitante.

Registro fotográfico del vehículo (frente y costado) que permita visualizar la placa y el tipo de eje trasero.

Pérdida beneficio Tarifa Diferencial

Los vehículos beneficiarios de la Tarifa Diferencial de los peajes Estambul y CIAT, deberán acreditar un uso habitual de dichas estaciones, por lo cual de manera semestral el Concesionario verificará el uso del beneficio por lo menos una vez en dicho semestre.

Se requiere (1) un paso por semestre para mantener el beneficio.