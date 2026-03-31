Sanciones a jurados de votación marcan el ritmo electoral en el Huila

Neiva

El calendario electoral es permanente y comienza con un año de anticipación, por lo que las autoridades avanzan simultáneamente en varias etapas. Actualmente, el departamento se encuentra en la fase más determinante de cara a las elecciones presidenciales, lo que implica una alta carga operativa.

Según Yadira Cordoba, registradora en el Huila, afirmo que “en cuanto al comportamiento de los jurados de votación, se reportó una baja inasistencia en la jornada del 8 de marzo. Sin embargo, quienes no cumplieron con esta obligación sin justificación deberán enfrentar procesos sancionatorios. Estas actuaciones inician en cada registraduría municipal y pueden escalar hasta instancias departamentales”.

Las sanciones contemplan desde acuerdos de pago hasta cobros coactivos. En caso de incumplimiento, las autoridades pueden proceder con embargos de bienes, como viviendas o vehículos. Históricamente, estos procesos han dejado un número considerable de sancionados, y en lo corrido del año ya se han recaudado más de 124 millones de pesos por este concepto en el departamento.

En la actualidad, existen más de 1100 jurados que no se reportaron a cumplir la cita, motivo por el cual han sido sancionados con cobros coa activos y en algunos casos de embargo a propiedades de los mencionados. De cara a las próximas elecciones, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que participe activamente y cumpla con sus responsabilidades.