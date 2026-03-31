Proyecto de ley para eliminar el cáncer cervical en Colombia supera primer debate

Neiva

Con un importante respaldo político, el proyecto de ley 033 de 2026, que busca eliminar el cáncer cervical como problema de salud pública en el país, superó su primer debate en la Comisión Séptima del Senado. La iniciativa plantea una estrategia integral basada en la prevención, la detección temprana y el tratamiento oportuno de esta enfermedad, que sigue siendo una de las principales causas de muerte en mujeres en Colombia, con cerca de 4.500 nuevos casos al año.

El senador Carlos Julio González Villa afirmó que, “es un cáncer que además diagnosticado con uno de los exámenes más baratos, costo-efectivos, como es una citología vaginal, tiene la posibilidad de ser detectado y en los estadios tempranos es el cáncer que mejor reacciona a los tratamientos médicos que hoy tenemos en este país”. El proyecto contempla fortalecer la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), mediante su implementación en instituciones educativas y jornadas especiales dirigidas a mujeres jóvenes y poblaciones de mayor riesgo.

En materia de detección temprana, la propuesta establece otorgar una media jornada laboral remunerada para que mujeres entre los 25 y 65 años puedan realizarse pruebas de tamizaje. Asimismo, busca garantizar la disponibilidad permanente de estos servicios en todos los municipios del país y fijar estándares de calidad para las pruebas diagnósticas, junto con programas de formación continua para el personal de salud.

La iniciativa también reconoce a las mujeres diagnosticadas con cáncer cervical como sujetos de especial protección, garantizando estabilidad laboral y una atención digna y humanizada. Además, plantea la creación de un Sistema Nacional de Vigilancia Integral en tiempo real y declara esta enfermedad como prioridad de salud pública, estableciendo el 26 de marzo como el Día Nacional de la Prevención del Cáncer Cervical.