Paloma Valencia denunciará presunta complicidad del Gobierno tras suspensión de órdenes de captura

Desde ya hay varias reacciones de rechazo a la decisión de la Fiscalía General de la Nación de levantar la orden de captura de 23 cabecillas de bandas criminales de Medellín y del Valle de Aburrá.

Es de recordar que 7 de ellos están en libertad, y otros participaban en la mesa de exploración socio-jurídica instalada en la cárcel La Paz de Itagüí.

Las personas que ya están en libertad son Gustavo Adolfo Pérez Peña, Albert Antonio Henao Acevedo, Andrés D’maría Oliveros Correa, Jhon Fredy Yepes Hoyos, Mauricio de Jesús Morales Múnera, Fredy Alexánder Henao Arias y Rodrigo Henao Acevedo.

Al respecto, la senadora y candidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, denunciará la decisión ante instancias internacionales, por presunta complicidad del gobierno Petro.

“El gobierno insiste en darle contentillo a toda la criminalidad ahora en Antioquia, a la que odian seguramente para poder tener una acción. Porque aquí no podemos olvidar que el 54% de los votos que sacó el Pacto Histórico lo sacaron en 126 municipios donde están los grupos ilegales (...) Quieren tomarse Antioquia con los violentos también para ganar las elecciones”, dijo.

Por su parte, la también candidata Claudia López aseguró que esto sería un abuso de las facultades presidenciales, que permitió la liberación de los criminales.

Mientras tanto, Abelardo de la Espriella aseveró que "Petro y Cepeda quieren quedarse en el poder a como dé lugar. Levantan órdenes de captura a los peores criminales en Medellín y buscan torcer las urnas con alianzas oscuras".