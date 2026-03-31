¡Ojo al dato! Pico y placa seguirá vigente en Ibagué durante Semana Santa

Durante la Semana Santa, la medida de pico y placa en Ibagué no será levantada en su totalidad. Según informó la Secretaría de Movilidad, la restricción continuará vigente entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril, en su horario habitual de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Sin embargo, la entidad aclaró que los días jueves y viernes santos, al ser festivos, no se aplicará la medida, por lo que todos los vehículos podrán circular sin restricción y sin riesgo de sanciones.

De acuerdo con Giovani Posada, director Operativo de la Secretaría de Movilidad, el pico y placa se reactivará nuevamente el lunes 6 de abril. “Es importante acatar las normas de tránsito para evitar infracciones e inmovilizaciones por incumplir la medida”, señaló el funcionario.

Asimismo, recordó que los conductores que visitan la ciudad cuentan con un margen de 120 minutos desde su ingreso para llegar a su destino y estacionar sus vehículos, sin ser sancionados.

La Administración Municipal también indicó que la hora valle continuará aplicándose con normalidad para los vehículos matriculados en Ibagué. Esto significa que podrán movilizarse sin restricción entre las 9:00 y 11:00 de la mañana y las 3:00 y 5:00 de la tarde.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito durante esta temporada, en la que se incrementa la movilidad por la llegada de turistas y el desarrollo de actividades religiosas.