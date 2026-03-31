Nuevas inversiones para Centro Comercial de Cúcuta

Cúcuta

La firma Arquitectura y Concreto (AyC) anunció su expansión en la ciudad de Cúcuta con la ampliación y modernización del centro comercial Ventura Plaza, uno de los lugares con mayor demanda en la ciudad.

El proyecto, contará con una inversión aproximada de $330.000 millones de pesos, integra la expansión comercial Ventura Center y el desarrollo residencial Ventura Living.

Este anuncio en Cúcuta, se realizará en una alianza con Renta Urbana y Urbanum, constituye un paso estratégico en la diversificación y consolidación de la presencia nacional de la firma, reafirmando su confianza en el dinamismo económico de la región y en el potencial de desarrollo de la capital nortesantandereana.

Francisco Martínez, presidente de Arquitectura y Concreto dijo que “después de una sólida trayectoria construyendo país, la llegada a Cúcuta con la ampliación de Ventura Plaza es un gran desafío empresarial que nos llena de entusiasmo y una enorme oportunidad para seguir demostrando nuestro compromiso con el desarrollo urbano y social de Colombia”.

Y agregó que “Cúcuta es un mercado vibrante, un centro de intercambio comercial exitoso, y creemos firmemente que la alianza con Ventura Plaza, un verdadero hito cultural de la ciudad será una apuesta ganadora. Este proyecto será un referente que aportará modernidad, nuevas experiencias y un importante impulso económico y de empleabilidad a la región”.

Los cambios:

Ventura Center aportará 8.704 m² de área distribuidos en cuatro pisos de comercio y adicional tres sótanos de parqueaderos. Este espacio no solo repotenciará el Ventura Plaza, sino que también introducirá nuevas marcas nacionales e internacionales.

Una de las principales innovaciones será su Zona Gastronómica en el cuarto piso, un ambiente climatizado que ofrecerá una mezcla diferenciada de restaurantes a mantel, bares y diversas propuestas culinarias, creando un nuevo epicentro social y de entretenimiento para la ciudad.

Plan turístico con vivienda corta:

Por otro lado, el componente residencial, Ventura Living, será pionero en Cúcuta al introducir el concepto de vivienda turística de renta corta.

Dos torres residenciales sumarán aproximadamente 450 aparta-estudios y contarán con un exclusivo Sky Lobby en el quinto piso, que incluirá amenidades de lujo como piscina, salones sociales, gimnasio, zonas de juegos, bar y zona BBQ.

El proyecto de la constructora, el cual se desarrollará en tres etapas, se perfila como un referente de desarrollo inmobiliario y urbano. Se estima que generará una significativa cantidad de empleos directos e indirectos durante sus fases de construcción y operación.

La compañía advirtió que espera que este proyecto sea un hito urbanístico que le dé una nueva cara a la ciudad, demostrando que grandes inversiones son posibles en Norte de Santander. Esto, a su vez, buscará abrir el camino para otros inversionistas, fortaleciendo la competitividad regional y atrayendo capital en esta zona.