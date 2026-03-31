Norte de Santander, entre los departamentos con más casos de reclutamiento infantil en 2026

Norte de Santander.

La Defensoría del Pueblo alertó que Norte de Santander se encuentra entre los departamentos con mayor número de reportes de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en lo corrido de 2026.

De acuerdo con el más reciente informe de la entidad, entre el 1 de enero y el 28 de febrero se han identificado 15 casos de reclutamiento en el país, siendo Antioquia y Norte de Santander las regiones con mayor incidencia.

El reporte señala que el 73% de las víctimas son niños y adolescentes, mientras que el 27% corresponde a niñas y adolescentes.

En cuanto a la pertenencia étnica, el 86% de los casos no registra identificación en algún grupo, mientras que el 7% corresponde a población indígena y otro 7% a comunidades afrocolombianas.

Frente a los presuntos responsables, la Defensoría advierte que el 40% de los casos estarían relacionados con el Ejército de Liberación Nacional, seguido por el Estado Mayor de los Bloques y Frentes con el 26,5%.

También se mencionan estructuras como los Comandos de Frontera y disidencias sin identificar, cada una con un 6,7%.

El informe ubica nuevamente al Catatumbo y otras zonas de Norte de Santander como territorios en riesgo, donde la presencia de grupos armados ilegales continúa generando vulneraciones a los derechos de menores de edad.

La entidad hizo un llamado a fortalecer las acciones de prevención y protección, con el fin de evitar que más niños, niñas y adolescentes sean vinculados a estructuras armadas ilegales.