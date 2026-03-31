Más de 15 negocios, a punto de cerrar por obra que lleva más de 10 meses inconclusa en Sardinata. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Más de 15 comerciantes en Sardinata aseguran estar afectados por una obra de mejoramiento que lleva más de 10 meses sin concluir.

Una de las residentes del sector, dijo que “mucho tiempo ya con esta obra y la verdad nos ha perjudicado mucho, porque uno tiene que pagar arriendo y trabajadores. La gente como ve las calles todo dañado, pues nadie pasa y uno se queda con el producto, se me ha dañado mucho. Estoy muy perjudicada y nos va a tocar cerrar porque se ha perdido mucho”.

Por su parte, Henry Sabogal indicó que la problemática persiste desde hace varios meses por trabajos de acueducto y alcantarillado.

“Lamentablemente tenemos esta problemática desde hace unos 10 meses. En mi caso tengo pérdidas materiales, las personas no pueden venir y ya hubo accidentes. Esto perjudica más o menos 20 negocios, lo peor es que uno no sabe a quién reclamarle, si a la alcaldía o a la gobernación”.

Los afectados advierten dificultades económicas por esta situación y piden pronta solución a las autoridades.