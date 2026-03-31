Mañana finaliza convocaria para Bachilleres Ecopetrol

Norte de Santander

Este miércoles 1 de abril, a las 4:00 p.m. finaliza la convocatoria nacional del programa Bachilleres Ecopetrol “Mario Galán Gómez”, que otorgará 100 becas completas a jóvenes de instituciones educativas públicas de todo el país, y que en esta oportunidad tiene un énfasis especial en el liderazgo juvenil y la construcción de paz en los territorios.

En el año el programa cumple cuatro décadas de trayectoria ininterrumpida, y la convocatoria 2026 busca reconocer la excelencia académica y a los jóvenes que, desde sus comunidades, trabajan por la convivencia, la reconciliación y la construcción de un país más equitativo y en paz.

En esta edición, el programa reconocerá especialmente a jóvenes que demuestren compromiso social, liderazgo comunitario, participación en iniciativas sociales, ambientales o culturales, y acciones que contribuyan a fortalecer la convivencia y la cultura de paz en sus territorios.

Este enfoque busca formar profesionales de excelencia y ciudadanos comprometidos con la transformación social del país. Entre los requisitos para participar en la convocatoria 2026 se encuentran:

Haber obtenido al menos 250 puntos en la Prueba Saber 11 de 2025 y cumplir con las condiciones académicas establecidas y presentar un ensayo en el que expongan sus motivaciones para acceder a la beca y su visión de aporte a la sociedad.

La convocatoria, esta abierta desde el 2 de marzo, y está dirigida a estudiantes que hayan culminado sus estudios en instituciones educativas públicas.

Los interesados podrán completar su proceso de inscripción hasta la fecha y hora de cierre establecidas a través de la página oficial del Programa Bachilleres Ecopetrol. https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/bachilleresecopetrol

Con este programa, Ecopetrol reafirma su compromiso con la educación, la equidad y la construcción de paz en Colombia, apoyando a jóvenes que transformarán sus vidas, las de sus comunidades y territorios.