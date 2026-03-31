La Gobernación solicitó orientación para avanzar en el saneamiento de pasivos de hospitales públicos

La Gobernación solicitó orientación para avanzar en el saneamiento de pasivos que afectan a varias E.S.E. del departamento

Sincelejo

La Gobernación de Sucre envió una comunicación al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que solicita lineamientos para avanzar en el giro de los recursos prometidos para el saneamiento de los pasivos de las Empresas Sociales del Estado del departamento.

El oficio se emitió tras el seguimiento a los compromisos adquiridos durante la reciente visita del ministro, quien anunció apoyo para enfrentar la grave crisis financiera de la red pública hospitalaria.

En la comunicación, el departamento expone la situación crítica de varias instituciones, en especial del Hospital Universitario de Sincelejo y sus sedes en San Marcos, Corozal y San Juan de Betulia, cuyos pasivos ponen en riesgo la continuidad de los servicios.

La Gobernación también informó que, aunque el Ministerio no asistió a la mesa de trabajo convocada el 27 de marzo, el encuentro se desarrolló con actores locales, permitiendo consolidar un diagnóstico y definir prioridades para atender la emergencia.

El gobierno departamental reiteró la urgencia de asegurar la sostenibilidad financiera de las E.S.E. en proceso de fusión y subrayó la necesidad de garantizar la prestación de los servicios con calidad y oportunidad.

Además, insistió en que el Ministerio establezca una ruta técnica, administrativa y financiera que haga efectivo el giro de los recursos comprometidos, esenciales para estabilizar la red hospitalaria.

Finalmente, la Gobernación reafirmó su disposición de trabajar articuladamente con el Gobierno Nacional y pidió materializar los compromisos adquiridos para proteger la salud de los sucreños.