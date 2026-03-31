Incautan mil 500 kilos de marihuana en vías del Valle: ofrecieron $10 millones por transportarla

En las vías del Valle del Cauca, las autoridades incautaron más de una tonelada y media de marihuana que era transportada por dos hombres en un furgón.

El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 25 de la vía Panamericana, a la altura del municipio de El Cerrito, en el centro del departamento. Allí, uniformados de la Policía de Carreteras detuvieron el vehículo y hallaron 112 paquetes de diferentes tamaños y formas que contenían el estupefaciente.

“Se logró la incautación de 1.546 kilogramos de esta sustancia. Durante el operativo también fueron incautados tres equipos de comunicación móvil y el vehículo utilizado para el transporte”, señaló el mayor Camilo Suaza, jefe Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Valle (e).

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De acuerdo con las autoridades, el cargamento estaría avaluado en aproximadamente 1.216 millones de pesos y equivale a cerca de 1.546.000 dosis que fueron retiradas del mercado ilegal.

Las investigaciones preliminares indican que la marihuana habría sido recogida en zona rural del municipio de Caloto (Cauca) el día anterior, y tenía como destino final la ciudad de Bogotá. Según uno de los capturados, recibirían un pago cercano a los 10 millones de pesos por el transporte.

Asimismo, se estableció que uno de los detenidos presenta antecedentes en el sistema SPOA por los delitos de violencia intrafamiliar y hurto de menor cuantía.