Iglesia católica en Neiva, hace un llamado a vivir sin ataques y con propuestas reales para el país

Neiva

Las campañas políticas, lamentablemente, han girado en torno a señalamientos y ataques personales, dejando de lado las propuestas de fondo. Se ha vuelto costumbre resaltar los errores del adversario en lugar de presentar soluciones concretas a las problemáticas del país. Con este enfoque, resulta difícil avanzar hacia una verdadera transformación social.

Construir país implica apostar por la fraternidad, el respeto y la democracia. No se trata de destruir al otro para sobresalir, sino de consolidar ideas que fortalezcan el bienestar común. El reto está en que los líderes políticos asuman con responsabilidad el compromiso de ofrecer alternativas serias y viables para los ciudadanos.

Para Monseñor Marco Antonio Merchan, comento que, esta temporada electoral se debe tener en cuenta “un posible cambio en el Gobierno nacional, la incertidumbre es evidente. Más allá de si es justo o no, lo cierto es que será la ciudadanía quien tenga la última palabra en las urnas. La esperanza está en que la decisión que tomen los colombianos responda a los intereses reales del país y marque un rumbo positivo”.

Finalmente, desde una mirada humana y espiritual, se reconoce que todos están expuestos a equivocarse. La política no escapa a esta realidad, pues cada persona enfrenta tentaciones y desafíos diarios. Por ello, el llamado también es a la coherencia, a la honestidad y a una constante reflexión que permita actuar con integridad en todos los escenarios.