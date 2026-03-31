Hostigada estación de policía en zona rural de Cúcuta

Cúcuta

Presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional ELN, hostigaron en las últimas horas a la fuerza pública en la zona rural del municipio de Cúcuta.

Los hechos se presentaron en el corregimiento de Guaramito, donde con ráfagas de fusil y explosivos los miembros de la policía metropolitana de Cúcuta fueron atacados.

Esta población que se encuentra a media hora de la capital nortesantandereana, fue objeto de ese hecho violento que los uniformados lograron repeler.

Durante varios minutos, los guerrilleros generaron las acciones para causar miedo y zozobra en la población civil que habita ese caserío.

En las últimas semana, el Ejército de Liberación Nacional ha venido generando acciones violentas en varios municipios de Norte de Santander y el departamento del Cesar.