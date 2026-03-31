Hostigada estación de policía en zona rural de Cúcuta
El ataque se presentó en el corregimiento de Guaramito
Cúcuta
Presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional ELN, hostigaron en las últimas horas a la fuerza pública en la zona rural del municipio de Cúcuta.
Los hechos se presentaron en el corregimiento de Guaramito, donde con ráfagas de fusil y explosivos los miembros de la policía metropolitana de Cúcuta fueron atacados.
Esta población que se encuentra a media hora de la capital nortesantandereana, fue objeto de ese hecho violento que los uniformados lograron repeler.
Durante varios minutos, los guerrilleros generaron las acciones para causar miedo y zozobra en la población civil que habita ese caserío.
En las últimas semana, el Ejército de Liberación Nacional ha venido generando acciones violentas en varios municipios de Norte de Santander y el departamento del Cesar.
Esmeralda Rojas Ortega
Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...