FEDEGÁN alcanza cifra récord: más de 52.000 personas capacitadas en el sector ganadero

En el marco de la cumbre anual de los Centros Tecnológicos de Servicios Ganaderos y del programa “Al Día Con Su Región” celebrados en Yopal (Casanare), la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) anunció un logro histórico en transferencia de conocimiento.

Según reveló el gremio, en los últimos cuatro años se ha logrado formar a más de 52.000 personas, entre ganaderos, trabajadores, docentes, profesionales y estudiantes de disciplinas agropecuarias en todo el país.

Un modelo de formación integral y digital José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de FEDEGÁN, explicó que estas estrategias, coordinadas por la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), buscan brindar formación práctica de calidad para mejorar la implementación en las fincas, fortalecer el empalme generacional y avanzar hacia la sostenibilidad del sector.

Uno de los pilares de esta estrategia ha sido la innovación pedagógica a través de herramientas digitales. El Manual Práctico Ganadero, compuesto por 171 capítulos en video orientados por expertos, ya registra cerca de 3 millones de visualizaciones en YouTube. Asimismo, las giras técnicas nacionales e internacionales han migrado a formatos virtuales, logrando alcances masivos; por ejemplo, la gira técnica a Bolivia cuenta con más de 6.000 visualizaciones, mientras que la de Cesar-Magdalena supera las 27.400.

Resultados por programas (2022-2025):

Escuelas de Mayordomía: Este programa ha beneficiado a 2.064 productores en total, con la realización de 23 escuelas solo durante el año 2025.

Brigadas Tecnológicas Ganaderas (BTG): En el periodo 2021-2025 se llevaron a cabo 1.138 brigadas, impactando a 29.255 personas, incluyendo campesinos y técnicos.

Educación a Jóvenes: Se brindó pedagogía pecuaria a 3.307 estudiantes de primaria, secundaria y colegios técnicos, alcanzando en 2025 su mayor cobertura con 117 instituciones vinculadas.

Certificación Laboral: Gracias a alianzas con el SENA y otras entidades, se logró la certificación por competencias laborales de 2.981 personas y se vinculó a más de 12.000 trabajadores a procesos formativos.

Diplomados: Se realizaron 25 diplomados en ganadería sostenible, formando a 1.063 personas.

Proyección para el 2026 Olber Ayala Duarte, subdirector de CTeI de FEDEGÁN-FNG, señaló que la gestión se mantiene alineada con la Hoja de Ruta de la Ganadería Colombiana 2022-2026. Para el presente año, las metas incluyen la realización de 22 nuevas Escuelas de Mayordomía para 440 personas y 220 Brigadas Tecnológicas adicionales para beneficiar a 4.400 personas más.

Además, se planea mantener los Círculos de Gestión en Ganadería Sostenible (CGGS) —inspirados en modelos internacionales— con la ejecución de 198 reuniones durante el año para continuar implementando conocimiento especializado en todo el territorio nacional. Finalmente, el gremio seguirá impulsando el talento joven con la proyección de ofrecer 145 cupos para prácticas universitarias, tanto en las sedes de la institución como directamente en campo