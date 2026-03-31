En Medellín habrá actividades culturales con entrada libre durante la Semana Santa

Medellín

El Distrito de Medellín ofrecerá una programación que tendrá diferentes actividades culturales y de entretenimiento, varias de estas con entrada libre en recintos emblemáticos. Recorridos, talleres, conciertos y visitas guiadas harán parte de la agenda, que invita a la ciudadanía a participar en el programa para la Formación de Públicos durante la Semana Santa.

La idea principal de esta oferta cultural es facilitar el acceso al arte y el patrimonio, mediante una estrategia institucional que vincula a ocho museos y teatros de la ciudad dispuestos para el disfrute de todos los locales y visitantes de la capital antioqueña.

Estas actividades se llevarán a cabo entre las 9:00 a. m. y las 6:30 p. m., para el disfrute de todas las edades, promoviendo así el derecho al conocimiento y el entretenimiento como herramientas vitales de transformación social.

A partir de esta semana, espacios como el Museo Casa Pedro Nel Gómez abrirán sus puertas con ingreso libre durante tres días (lunes, martes y miércoles), en jornada continua de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Por su parte, el Museo de Arte Moderno de Medellín tendrá cuatro activaciones culturales entre el miércoles y el sábado, con recorridos temáticos, un taller artístico y un espacio de creación en acuarela.

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La programación también incluye al Cementerio Museo San Pedro, que tendrá dos invitaciones especiales: una visita guiada de 90 minutos el domingo y un concierto coral el miércoles en horas de la noche.

En total, la oferta contempla actividades culturales diversas, gratuitas y accesibles durante cinco días consecutivos, algo que busca fortalecer el vínculo de la ciudadanía con los espacios culturales de la ciudad.

Toda la programación se puede consultar en www.medellin.gov.co o en las redes sociales @cultura.med.