El FIAV 2026 se convierte en una opción para el público teatrero en Bogotá

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El Festival Internacional de Artes Vivas – FIAV 2026 reafirma su vocación global con presencia de los cinco continentes. En total, 18 países y 27 obras hacen parte activa de este encuentro artístico que se extenderá hasta el domingo 5 de abril.

En LO MÁS CARACOL, el curador de las obras y compañías extranjeras, Octavio Arbeláez, destacó que el FIAV 2026 mantiene la tradición de traer a Bogotá algunas de las mejores propuestas teatrales que hoy se presentan en los grandes escenarios del mundo.

Esta edición, la segunda desde el nacimiento del festival distrital, tiene como invitada de honor a la Comunidad de Madrid, España, con por lo menos cinco montajes provenientes del Teatro de la Abadía y los Teatros del Canal.

Arbeláez también subrayó la presencia de la obra de Ruanda “Hewa Rwanda. Carta a los ausentes”, de la compañía Dorcy Rugamba. La puesta en escena reconstruye, desde la memoria, el genocidio en ese país, a través de una carta profundamente emotiva que el autor dirige a sus padres, víctimas de la violencia y hoy en proceso de beatificación dentro de la Iglesia Católica.

A esto se suma la participación de las compañías chinas TAO Dance Theater y Lai Ye, así como la presencia de Rusia con el Teatro de las Naciones. En el listado internacional también aparecen Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Francia, Irlanda, México, Noruega, Nueva Zelanda, Senegal y Uruguay. En cuanto a Colombia, el curador confirmó la participación de 40 compañías distritales y 30 de carácter nacional.

El FIAV 2026 se toma múltiples escenarios de la ciudad, entre ellos los teatros Jorge Eliécer Gaitán, El Ensueño, El Parque, el Planetario Distrital, el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata, el Teatro Colón, Colsubsidio, el Mayor Julio Mario Santo Domingo, Cafam, Libre del Centro, Taller de Colombia, Ditirambo Galerías, La Factoría, R101, Casa Teatróva, Quimera, La Candelaria, Libre de Chapinero, el Auditorio Mario Laserna, el Centro Cultural Gimnasio Moderno, el Auditorio Sonia Fajardo y el Teatro Bernardo Romero Lozano.

Además, el FIAV Bogotá marca un hito en la descentralización cultural del país. Por primera vez, parte de su programación llegará a 18 ciudades, gracias a la estrategia Circuitos Vivos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.