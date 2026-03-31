Abogado que pidió explicaciones sobre la posesión de Manzur negó cualquier nexo con él

En entrevista con 6 AM W, el abogado Javier Araujo defendió el derecho de petición que radicó para pedir claridad sobre la eventual posesión de Wadith Manzur, quien cumple una medida de aseguramiento en la Escuela de Carabineros por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y negó cualquier vínculo con el congresista electo.

Araujo fue enfático en señalar que su actuación no corresponde a la defensa del político, sino a una inquietud de carácter constitucional. “No es asumir la defensa del señor Manzur. Son temas netamente de defensa de derechos fundamentales … no tengo ningún contacto con él de tipo profesional, ni lo represento, tampoco su defensa”, afirmó durante la entrevista.

El abogado explicó que su interés surgió tras reflexionar sobre el impacto de una medida preventiva en la voluntad de los votantes. En ese sentido, planteó una pregunta de fondo sobre los efectos institucionales de este tipo de decisiones. “Cuando una persona recibe el apoyo voluntario en las urnas de miles de personas y esta persona es privada de la libertad por una medida preventiva, ¿cómo queda el resto de voluntad de las personas que depositaron el voto? Esa es mi inquietud”, señaló.

Según detalló, el derecho de petición fue dirigido a varias entidades, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, el Inpec y la Procuraduría, con el objetivo de establecer si jurídicamente es viable que una persona en estas condiciones pueda posesionarse. La Corte, sin embargo, trasladó el caso al Senado para que se pronuncie de fondo.

Sobre esa respuesta, Araujo destacó que el alto tribunal actuó dentro de sus competencias. “La Corte se mantuvo en su naturaleza y no respondió en lo que no le compete… trasladó esta petición que tiene que ver en un ámbito político al Congreso de la República”, explicó.

Frente a las críticas por insistir en la posesión de un dirigente investigado por presuntos hechos de corrupción, el abogado reiteró que su postura no es de carácter moral, sino jurídico. “Yo no soy juez ni parte en juicios de moral. Me sometí al derecho y pregunté si jurídicamente era viable que esa persona, como todos los colombianos, tiene presunción de inocencia, pueda recibir un derecho fundamental a ser elegido y sus electores también”, sostuvo.

Araujo también rechazó las versiones que lo vinculan indirectamente con la defensa del caso. “No es una defensa a las espaldas… es una preocupación como ciudadano que se hace de frente por unos derechos fundamentales”, dijo.

Al cierre de la entrevista, el jurista insistió en que el debate sigue abierto y que no existe una decisión definitiva sobre la posibilidad de posesionarse. “La Corte Suprema ni siquiera se atrevió a decir que no se puede posesionar… el tema todavía está en debate, todavía no se ha resuelto, puede que sí, puede que no”, afirmó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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