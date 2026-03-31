Asesinan a taxista en un presunto hurto en Buenaventura, Valle

Un taxista de 61 años fue atacado a disparos en medio de un presunto caso de hurto en el distrito de Buenaventura, Valle del Cauca.

El hecho se registró sobre la avenida Simón Bolívar, cuando la víctima, identificada como Absalón López Mosquera, se movilizaba en inmediaciones del SENA y fue abordada por sujetos armados.

De acuerdo con el informe de las autoridades, los atacantes se desplazaban en una motocicleta y, al parecer, intentaban cometer un hurto en el momento del ataque.

Las primeras indagaciones señalan que el conductor se encontraba prestando un servicio a una persona que, minutos antes, había salido de una entidad financiera.

Gravemente herido, el taxista fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.