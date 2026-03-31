Comunidades anuncian bloqueos en la vía Murillo – Manizales en plena Semana Santa

Tolima

A través de un comunicado a la opinión pública, la comunidad, operadores turísticos y transportadores del norte del Tolima anunciaron que implementarán cierres viales en la vía Murillo – Manizales, como protesta contra la medida de pico y placa que aplica en este corredor que bordea el Nevado del Ruiz.

El comunicado, firmado por la Asociación del Gremio de Operadores Turísticos de Murillo (AGROTUR), anuncia cierres viales desde las 5:00 de la mañana del jueves 2 de abril, en un tramo aún indeterminado de la vía hacia La Esperanza o Manizales.

Sobre la medida de pico y placa, exponen que “afecta gravemente la movilidad local y el desarrollo económico del territorio, especialmente al no contemplar excepciones para los vehículos de turismo (placa blanca), tránsito de habitantes y comerciantes de Murillo”.

En el comunicado, los ciudadanos y comerciantes de Murillo solicitan una mesa de concertación con las autoridades que definen la medida de pico y placa, la cual fue ordenada por el Tribunal Superior de Ibagué. Además, solicitan:

Garantía de movilidad para habitantes de Murillo y propietarios de fincas del sector , quienes dependen de esta vía para sus actividades productivas y su sustento diario.

, quienes dependen de esta vía para sus actividades productivas y su sustento diario. Exclusión de los vehículos de turismo de las restricciones , entendiendo que el turismo es uno de los principales motores económicos de la región.

, entendiendo que el turismo es uno de los principales motores económicos de la región. Articulación institucional en los puntos de control , evitando que la responsabilidad recaiga en una sola entidad y garantizando presencia coordinada de todas las autoridades competentes durante todo el día y no solo en las fechas de temporada alta.

, evitando que la responsabilidad recaiga en una sola entidad y garantizando presencia coordinada de todas las autoridades competentes durante todo el día y no solo en las fechas de temporada alta. Restringir el acceso de actores externos en las operaciones turísticas de Murillo, evitar monopolios para la operación y el acceso al Parque Los Nevados.

Sobre la jornada del jueves, aseguran que se tratará de una protesta pacífica. Sin embargo, esta podría interferir en el flujo de turistas previsto para Semana Santa.

Mantener la medida de ‘pico y placa’

El abogado Juan Felipe Rodríguez, accionante de la histórica sentencia que declaró como sujeto de derechos al Parque Nacional Natural Los Nevados, aseguró que todavía no están dadas las garantías para levantar la medida de pico y placa.

En diálogo con Caracol Radio, el abogado se mostró respetuoso del derecho a la protesta, pero advirtió que las inconformidades deben ser expresadas principalmente a las entidades que han incumplido la sentencia del Tribunal.

“Actualmente no existen condiciones para ese levantamiento; esto ya se ha manifestado y se ha argumentado dentro de las audiencias de seguimiento que se hacen trimestralmente en el Palacio de Justicia de Ibagué. No existe un soporte técnico que dé viabilidad ambiental para el levantamiento de esta restricción de pico y placa. Por el contrario, lo que han surgido son más dudas”, argumentó Rodríguez.

Para el abogado, la medida de pico y placa no solo debe aplicar los fines de semana o puentes festivos, sino también en horas de la noche, para evitar el atropellamiento de la fauna silvestre que intenta cruzar la calzada.

¿Cómo funcionará la medida en Semana Santa?

Así aplica la medida para Semana Santa:Durante los días santos (jueves, viernes, sábado y domingo), solo podrán ingresar a la vía Murillo – La Esperanza los vehículos con placas terminadas en 6, 7 y 8. Todos los demás quedan excluidos.