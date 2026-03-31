Caen ‘Los Carroñeros’ por robo de $411 millones a carro de valores en Soledad

En una operación coordinada entre la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, fue desarticulado el grupo delincuencial ‘Los Carroñeros’, señalado de cometer un millonario hurto a un carro de valores en el municipio de Soledad, Atlántico.

El procedimiento permitió la captura de cinco personas y la notificación de otras tres que ya se encontraban en centros carcelarios. Los implicados deberán responder por delitos como hurto calificado y agravado, concierto para delinquir, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, entre otros.

Los operativos se llevaron a cabo en los barrios Rebolo y Modelo de Barranquilla, así como en el sector de Las Moras, en Soledad, donde las autoridades impactaron directamente a esta estructura criminal con amplia trayectoria.

Investigación de 11 meses

De acuerdo con las autoridades, tras 11 meses de investigación se logró identificar a los responsables del hurto de 411 millones de pesos ocurrido el 18 de enero de 2025 contra una empresa transportadora de valores. Durante el asalto también fue robada el arma de fuego de uno de los guardas de seguridad.

Los detenidos acumulan un total de 93 anotaciones judiciales por delitos que incluyen homicidio, porte ilegal de armas, hurto, violencia intrafamiliar y otros, lo que evidenciaría una trayectoria criminal cercana a los 20 años.

Entre los capturados figura alias ‘Niño Buitre’, señalado como uno de los cabecillas y quien ha sido detenido en más de 18 ocasiones. Según la investigación, tendría vínculos con el grupo delincuencial ‘Los Pepes’ y controlaría actividades ilícitas en el suroccidente de Barranquilla y el municipio de Soledad. También fue identificado alias ‘El Italiano’, presuntamente relacionado con la misma estructura.

“Estas personas estarían vinculadas con el hurto de 411 millones de pesos de un vehículo transportador de valores el pasado enero del año 2025 en el municipio de Soledad. Uno de los integrantes de esta estructura es conocido con el alias de Niño Buitre. Ha sido capturado en más de 18 oportunidades por diversos delitos y todos los integrantes de esta banda tienen en su totalidad 93 anotaciones judiciales por diversos delitos”, dijo el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla

Durante la operación fueron puestos a disposición de las autoridades alias ‘Niño Buitre’, ‘El Italiano’, ‘El Gordo’, ‘El Panadero’, ‘Peluca’, ‘Aguacate’, ‘El Mono’ y ‘Fabián Llama’, varios de ellos con antecedentes y capturas previas.

Finalmente, la Policía invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de las líneas de emergencia disponibles, garantizando reserva absoluta.