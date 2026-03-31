Brote de varicela en colegio de Aguachica, Cesar: autoridades anuncian medidas

Las autoridades sanitarias en el departamento del Cesar confirmaron que hay un brote activo de varicela en un colegio en el municipio de Aguachica.

18 estudiantes reportaron contagio de esta infección viral, pero siete podrán retomar sus clases una vez termine la Semana Santa.

El brote fue reportado el pasado 24 de marzo tomándose diferentes medidas para contrarrestar el contagio en la Institución Educativa Guillermo León Valencia.

Entre las medidas que se adoptaron está no rotar a los estudiantes por los diferentes salones hasta que sea cerrado el brote, lavado general del colegio, pisos y paredes, entre otras medidas.

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18 casos confirmados de Varicela

Según la Secretaría de Salud del Cesar, de los 18 estudiantes que han reportado síntomas el 56% son hombres y el 44% son mujeres.

Los grupos de edades de los casos son: 3 de once años, 14 de 12 años y 1 de 15 años.

¿Cuándo terminará el brote?

Las autoridades indicaron que el brote se cierra después de 42 días de registrado el último caso que fue reportado el 23 de este mes.