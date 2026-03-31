Autoridades supervisan medidas para el consumo seguro de pescado

Controles a la venta de pescado hizo la secretaría de salud / Foto Alcaldía Cúcuta

La Secretaría de Salud, adelantó jornadas de toma de muestras de pescado y productos de la pesca en el sector de la Nueva Sexta, uno de los principales puntos de comercialización en la ciudad, con ocasión de la Semana Santa.

Estas acciones hacen parte de las estrategias de inspección, vigilancia y control que se intensifican en esta época del año, cuando aumenta el consumo de productos pesqueros, con el fin de verificar su calidad e inocuidad y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos (ETA).

La secretaria de salud Taiz del Pilar Ortega Torres dijo que “esta observancia y supervisión se da en cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente, la cual establece aspectos claves como: garantizar condiciones higiénicas en la manipulación de alimentos, mantener la cadena de frío, asegurar el almacenamiento adecuado, prevenir la contaminación cruzada y verificar que los productos sean aptos para el consumo humano desde su comercialización hasta su consumo final”.

“Nuestro objetivo es anticiparnos a posibles riesgos y proteger la salud de los ciudadanos. Por eso intensificamos los operativos en puntos clave de la ciudad, verificando no solo la calidad del producto, sino también las condiciones en las que se almacena y comercializa”, señaló Taiz del Pilar Ortega Torres, secretaria de Salud.

En ese sentido, el despacho de salud recomienda a la ciudadanía tener en cuenta las siguientes medidas al momento de adquirir y consumir pescado:

●Comprar en establecimientos reconocidos que cumplan con las condiciones de higiene.

●Verificar que el producto se encuentre refrigerado o sobre hielo.

●Revisar que el pescado tenga olor fresco, no fuerte ni desagradable.

●Observar que los ojos estén brillantes y las branquias de color rojo o rosado.

●Comprobar que la carne sea firme al tacto y no se deshaga fácilmente.

●Evitar consumir productos de dudosa procedencia o que presenten cambios en su color o textura.

● Camarones: cabeza translúcida, cuerpo sin manchas oscuras y carne firme

●Cefalópodos (calamar, pulpo): piel suave, húmeda, ojos brillantes y carne elástica.

●Los mariscos con concha deben estar cerrados y los congelados sin escarcha excesiva.

Asimismo, la funcionaria invitó a la comunidad a denunciar cualquier irregularidad o mala práctica en la manipulación, almacenamiento o expendio de alimentos, a través de la ventanilla única de la Alcaldía Municipal, en la opción de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), contribuyendo así al fortalecimiento de la vigilancia sanitaria y la protección de la salud pública.