Ataque con drones cargados con explosivos deja soldados heridos en Jamundí, Valle

Un nuevo ataque con drones cargados con explosivos fue reportado en las últimas horas contra tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, que adelantan operaciones militares contra disidencias de las FARC en zona rural de Jamundí, al sur del Valle del Cauca.

Los hechos ocurrieron en la tarde del lunes 30 de marzo, en la vereda Villa Carolina, corregimiento de Robles, en límites entre los departamentos del Valle del Cauca y Cauca.

De acuerdo con información de la Tercera División del Ejército, dos soldados resultaron lesionados tras la acción violenta. Sin embargo, las autoridades indicaron que las heridas no revisten gravedad y los uniformados se encuentran bajo supervisión médica.

Tras el ataque, el Ejército desplegó rápidamente sus capacidades operacionales en la zona con el objetivo de ubicar a los responsables.

En esta área delinque el frente ‘Jaime Martínez’, perteneciente a las disidencias de las FARC, al mando de alias Iván Mordisco, grupo armado señalado de múltiples acciones contra la Fuerza Pública en el suroccidente del país.