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31 mar 2026 Actualizado 17:23

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Cali

Asesinan a comerciante de oro en Tuluá, Valle del Cauca, durante evento en pista de patinaje

La víctima, de 51 años, fue atacada a disparos en las tribunas de un escenario deportivo

Homicidios Cali - Referencia

Homicidios Cali - Referencia

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Un comerciante de oro fue asesinado a disparos en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, mientras se encontraba en un escenario deportivo.

El hecho ocurrió frente al coliseo Benicio Echeverry, en una pista de patinaje, donde la víctima observaba una jornada en la que participaba uno de sus familiares.

La víctima fue identificada como Alexander Sánchez, de 51 años, quien, según las primeras versiones de las autoridades, se dedicaba a la compra y venta de oro en el municipio.

“Las autoridades ya se encuentran investigando las causas de este crimen; por ahora no se tiene información sobre posibles amenazas”, señaló Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tuluá.

El comerciante falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles del homicidio y dar con los responsables.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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