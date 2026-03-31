Asesinan a comerciante de oro en Tuluá, Valle del Cauca, durante evento en pista de patinaje

Un comerciante de oro fue asesinado a disparos en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, mientras se encontraba en un escenario deportivo.

El hecho ocurrió frente al coliseo Benicio Echeverry, en una pista de patinaje, donde la víctima observaba una jornada en la que participaba uno de sus familiares.

La víctima fue identificada como Alexander Sánchez, de 51 años, quien, según las primeras versiones de las autoridades, se dedicaba a la compra y venta de oro en el municipio.

“Las autoridades ya se encuentran investigando las causas de este crimen; por ahora no se tiene información sobre posibles amenazas”, señaló Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tuluá.

El comerciante falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles del homicidio y dar con los responsables.