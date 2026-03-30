Ventanas abajo o aire acondicionado: ¿cuál gasta más gasolina? Truco clave para ahorrar combustible

Cada vez más colombianos usan su carro a diario, ya sea para trabajar, viajar o movilizarse dentro de la ciudad. En medio de ese uso constante, surge una duda muy común, especialmente en climas cálidos, sobre si ¿es mejor bajar las ventanas o encender el aire acondicionado para ahorrar gasolina?

Aunque muchos conductores creen que usar el aire acondicionado siempre aumenta el consumo, lo cierto es que la respuesta depende de la velocidad a la que se desplace el vehículo. Diversos estudios han analizado este comportamiento y han encontrado una regla práctica que puede ayudarle a optimizar el gasto de combustible.

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¿Qué consume más gasolina: ventanas abajo o aire acondicionado?

La idea de que el aire acondicionado siempre gasta más gasolina no es del todo cierta. Si bien este sistema utiliza energía del motor y puede aumentar el consumo, su impacto varía según las condiciones de manejo.

De acuerdo con expertos en mecánica, cuando un vehículo circula con las ventanas abajo, especialmente a una velocidad mayor de 60 kilómetros, se genera una mayor fricción con el viento. Esto obliga a que el motor trabaje más para mantener la velocidad, generando así un aumento en el consumo de gasolina de hasta un 20%.

Por otro lado, el aire acondicionado también genera un consumo de combustible aproximadamente en un 10%. Sin embargo, este porcentaje puede ser menor frente a otro factor como la resistencia al aire.

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¿Cuál es la mejor forma para ahorrar gasolina?

En este orden de ideas, es importante tener en cuenta cuál opción es más eficiente de acuerdo a la velocidad del vehículo. A bajas velocidades, como en tráfico urbano o recorridos cortos dentro de la ciudad, abrir las ventanas es la mejor alternativa.

En estos casos, la resistencia al aire es mínima, por lo que no afecta significativamente el rendimiento del carro.

Sin embargo, la situación cambia cuando el vehículo supera los 60 kilómetros por hora. A partir de este punto, el impacto del viento aumenta considerablemente si las ventanas están abiertas, lo que se traduce en un mayor consumo de gasolina.

Regla clave para ahorrar gasolina en carretera y ciudad

Para tomar una decisión práctica y eficiente, puede aplicar esta regla sencilla:

A menos de 60 km/h: use las ventanas abajo.

A más de 60 km/h: encienda el aire acondicionado.

Siguiendo esta recomendación, no solo mejorará el rendimiento de su vehículo, sino que también podrá reducir gastos en combustible a largo plazo.

Consejos adicionales para optimizar el consumo de gasolina

Además de elegir correctamente entre ventanas o aire acondicionado, existen otras prácticas que pueden ayudarle a ahorrar gasolina: