Un año después, reintegran a Oliverio Castellanos al Concejo de Cúcuta

La mesa directiva del Concejo de Cúcuta anunció que el concejal Oliverio Castellanos ya fue notificado oficialmente de su reintegro a la corporación. El presidente del Concejo, Edison Contreras, explicó que la decisión se tomó luego de recopilar y analizar toda la documentación judicial relacionada con el caso.

“Hemos notificado la resolución mediante la cual se incorpora nuevamente a Oliverio Castellanos al Concejo de Cúcuta. Es importante aclarar que hubo muchos malos entendidos, la corporación nunca fue notificada de estos fallos en su momento. Solo hasta finales de febrero de este año recibimos una comunicación que decía ‘notifíquese y cúmplase’, sin mayores detalles”, indicó Contreras.

El presidente agregó que, ante la falta de información completa, la mesa directiva tuvo que solicitar todo el expediente judicial para determinar cómo proceder. “Pedimos todas las sentencias y documentos para establecer qué debíamos acatar. Una vez aclarado el panorama, se expidió el acto administrativo que oficializa su reintegro. Esperamos que el próximo lunes, tras Semana Santa, ya esté de regreso en la corporación”, afirmó.

Frente a las denuncias del concejal Castellanos sobre una presunta dilación en su reincorporación, Contreras reiteró que la mesa directiva actual actuó con base en la información disponible “el año anterior nunca hubo notificación formal a la corporación. Este año recibimos la orden del tribunal y, como no teníamos los documentos completos, solicitamos todo el proceso. Actuamos de manera responsable para garantizar que su regreso se hiciera conforme a la ley. No se trata de una posesión, sino de una reincorporación”, precisó.

Con la notificación ya realizada, el regreso de Castellanos al Concejo de Cúcuta se concreta tras casi un año de retrasos y en medio de una controversia que sigue abierta. Ahora, la atención se centra en las acciones que podrían tomar las autoridades frente a la presunta dilación del proceso, los fallos que no se habrían acatado y otras posibles irregularidades que salpican a las mesas directivas de 2025 y 2026.