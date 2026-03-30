Terminó el toque de queda en cuatro provincias de Ecuador con más de mil detenidos

La medida, cuya última jornada comenzó a las 23.00 hora local del domingo, terminó a las 05.00 hora local de este lunes en las provincias del Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Según las estadísticas del Ministerio del Interior, hasta el 29 de marzo se registraron 1.283 detenidos, la mayor parte de ellos por violar el toque de queda.

Por otra parte, en las estadísticas del Ministerio de Defensa donde figuran 806 capturados, también se informa de que durante el toque de queda se destruyeron 47 objetivos militares, que pueden ser caletas de armamento, de droga, lugares usados como centros de mando de grupos armados organizados y pistas clandestinas, entre otros.

Se incautaron 651 armas blancas y de fuego, 5.069 municiones, 5.401 explosivos, más de 25.000 dólares, y se destruyeron cinco pistas clandestinas, así como 256 bocaminas en zona de minería ilegal.

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo este lunes que con el toque de queda obtuvieron los resultados que esperaban y aseveró que las operaciones de control no solamente se realizaron en las mencionadas cuatro provincias, sino que se desarrollaron en otras y que continuarán.

“Este año no vamos a dar tregua, este año vamos a hacer todo lo que se puede y no se puede por el tema de seguridad de los ecuatorianos”, dijo Reimberg en la radio Forever, en la que apuntó que en 2025 capturaron “a todos los cabecillas que nadie se atrevió nunca a tocarlos”.

El toque de queda se enmarca en una nueva etapa de la “guerra” que el presidente Daniel Noboa declaró a los grupos de delincuencia organizada.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno” que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar “terroristas”, y a las que vincula principalmente con el narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.