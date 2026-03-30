Sogamoso se prepara para recibir temporada del Teatro Nacional con obras de gran formato

La iniciativa incluye alianzas con instituciones educativas para fortalecer la formación de públicos y ampliar la oferta cultural en la ciudad.

Sogamoso

El secretario de Cultura de Sogamoso, Jorge Cárdenas Fonseca, entregó detalles de una nueva apuesta cultural que llegará a la ciudad, tras la reciente visita de delegados del Teatro Nacional, encabezados por la maestra Diana Mendoza, directora del proyecto pedagógico de esa entidad.

El funcionario aseguró en Caracol Radio que “no paramos” en la gestión cultural y explicó que se proyecta una temporada completa de obras ya consolidadas. “Hay una gran apuesta por tener una temporada del Teatro Nacional en Sogamoso, con obras de gran formato que llegarán hacia el mes de octubre”, indicó.

Cárdenas destacó que esta iniciativa se desarrollará en articulación con instituciones educativas públicas y privadas, con el objetivo de fortalecer la formación de públicos y ampliar la oferta cultural. “Tendremos teatro para toda la familia, para universitarios y para adultos, con funciones de gran escala”, precisó.

El secretario también resaltó que este interés del Teatro Nacional responde al posicionamiento que ha logrado la ciudad con procesos como ‘Vibra al Teatro’. “Han puesto sus ojos en Sogamoso gracias a ese trabajo que desde 2024 volvió a ubicar en el radar nuestro Teatro Sogamoso, una joya arquitectónica y patrimonial”, afirmó.

También, señaló que esta programación no solo beneficiará a la ciudad, sino que atraerá visitantes de diferentes regiones del departamento y del país. “A quienes ya encontraron en Sogamoso una gran opción en 2024 y 2025, les prometemos que en 2026 les gustará el doble. Aquí los esperamos”, concluyó.