Se reactivan enfrentamientos entre bandas criminales en Cúcuta

Cúcuta

Los recientes hechos de violencia en la ciudad cometidos a través de la modalidad del sicariato dejan al descubierto la reactivación de los enfrentamientos entre bandas criminales en Cúcuta.

Así lo reconoció el comandante de la policía metropolitana coronel Fabio Ojeda quien manifestó a Caracol Radio que “continuamos nuestra ofensiva contra la banda delincuencial Los Mexicanos de Alias ”J", Familia P y Los Turcos".

Indicó el oficial que la policía junto a la fiscalía seccional y el ejército han logrado avances importantes en la identificación del grupo de sicarios que hacen parte de estas organizaciones.

“Tenemos objetivos operacionales dirigidos a ubicar a la red de hombres y mujeres que están al servicio de estos delincuentes que dejaremos a buen recaudo de la justicia” dijo el coronel Ojeda.

Alias “El Calvo”, “La Perris”, Alias “Pelele”, Alias “Goku”, Alias “Yoiner” y Alias “Keiner” son los presuntos sicarios que las autoridades persiguen en esas organizaciones al margen de la ley.

Las autoridades han informado que con unidades de policía judicial, inteligencia y grupos especializados de intervención trabajan en esos objetivos.