Se mantiene guerra en el Catatumbo: caravana humanitaria

Se mantienen combates entre disidencia de las Farc y el ELN en el Catatumbo. / Foto: Cortesía.

Cúcuta

Luego de la visita realizada por organizaciones civiles a la región del Catatumbo a través de una caravana humanitaria los hallazgos de la visita dejan ver la grave situación que vive la población civil.

Doscientos sesenta y dos hechos violentos se presentaron en esa región convulsionada que cumple catorce meses de confrontación entre los grupos ilegales ELN y las disidencias armadas del frente 33.

En el balance que quienes brindaron asistencia a más de mil cuatrocientas personas se advierte que la problemática social por la guerra se mantiene, el confinamiento, reclutamiento forzado, minas antipersonales en escuelas y alrededor de viviendas, entre otros hechos.

El recorrido de la caravana que se ubico en cuatro veredas del municipio de Tibú como Versalles, Bertrania, Campo 6 y Kilómetro 25 dejo ver además la ausencia del Estado que no acompañó la visita por situaciones de riesgo en materia de seguridad.

Esta guerra que no ha cesado deja en la región más de 101 mil desplazados, 171 homicidios y mas de 50 mil personas víctimas del desplazamiento forzado que se ubican en la ciudad Cúcuta.