Se esperan 55.000 pasajeros y 8.000 despachos durante la Semana Santa en Terminal de Cúcuta

Cúcuta.

Empieza la Semana Santa y la Terminal de Transporte de Cúcuta se alista para una de las temporadas de mayor movimiento del año, con miles de viajeros que ya comienzan a movilizarse hacia distintos destinos.

“La Central de Transporte estación Cúcuta estima para la Semana Santa más de 8.000 despachos y la salida de más de 55.000 pasajeros. Los destinos con mayor flujo de viajeros en el departamento son los municipios de Pamplona y Ocaña. A nivel nacional, las ciudades de Bucaramanga, Bogotá y Medellín”, dijo Belkis Forero, gerente de la Central de Transporte de Cúcuta.

El aumento en la demanda ya se siente en las instalaciones, donde se refuerzan las operaciones para atender el flujo constante de usuarios que buscan viajar durante estos días santos.

“A nuestros pasajeros les recomendamos comprar en taquillas autorizadas. En caso de ser usuarios extranjeros o viajar con menores de edad, tener la documentación requerida por ley. Llegar con una hora de anticipación y estar muy atento a sus pertenencias y equipajes”.

Desde la terminal recomiendan a los viajeros que “si viajan con mascotas, tener presentes los requisitos estipulados por ley. Recordar a todos los usuarios que el área operativa de la Central de Transporte está disponible las 24 horas del día y que seguimos trabajando para garantizar un entorno seguro y tranquilo para todos”.