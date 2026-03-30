Repechaje europeo: Cómo se juega la segunda fase para clasificar al Mundial 2026

Hubo algunas sorpresas en la primera fase del repechaje europeo y también muchas confirmaciones. Se jugaron ya los primeros partidos y solo quedaron ocho escuadras que este martes 31 de marzo, dejarán la piel en el campo de juego por uno de los cuatro cupos que quedan para ir al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Italia venció 2-0 a Irlanda, el equipo de Gennaro Gattuso marcó por medio de Tonali y Kean. En otro de los juegos, Bosnia y Herzegovina y Gales empataron a un gol en los 90 minutos y definieron la serie desde el punto penal con victoria para los bosnios.

Suecia venció a Ucrania con tres goles de Gyokeres. Descontó Ponomarenko, Polonia le ganó a Albania dos a uno con goles de Lewandowski y Zielinski, el descuento lo marcó Hoxha.

En una de las sorpresas, Kosovo venció 4-3 a Eslovaquia y pasó la fase final, mientras que Turquía venció con un solitario gol a Rumania. República Checa venció a Irlanda en lanzamientos desde el punto de pena máxima y Dinamarca goleó 4-0 a Macedonia del Norte.

¿Cómo se jugarán los últimos cuatro partidos?

1:45 p.m. Bosnia y Herzegovina vs. Italia Stadion Bilino Polje

1:45 p.m. Suecia vs. Polonia Friends Arena

1:45 p.m. Kosovo vs. Turquía Fadil Vokrri Stadium

1:45 p.m. República Checa vs. Dinamarca Generali Arena