Nueva entrega de ‘Las Buscadoras’ relata historia de Carmen Rosa y su hermano reclutado

Escuche a través del pódcast "Oír para Ver" de Caracol Radio Cali, la serie periodística “Las buscadoras”.

Esta cuarta entrega trae la historia de Carmen Rosa Piamba Bomba, de un resguardo indígena del municipio de Caldono, ubicado entre Santander de Quilichao y Piendamó, al norte del departamento del Cauca, que lleva 13 años buscando los restos de su hermano Luis Carlos Piamba Bomba, quien antes de cumplir los 18 años, fue reclutado por las extintas Farc en 2012, sin que hasta la fecha sepan de su paradero.

Carmen relata que su hermano menor fue sacado de un colegio en el municipio de Caldono, del Casco Urbano, el 15 de agosto de 2012.

“La guerrilla se la llevó a la fuerza con otros tres compañeros. Desde esa fecha no hemos encontrado nada de él, entonces seguimos buscando”, asegura.

Carmen Rosa sostiene que lo más difícil de ser “mujer buscadora” es la parte psicológica, al ver que todavía siguen reclutando.

“Es un dolor tan grande que yo creo que no hay palabras de cómo describirlo”, sostiene Carmen.

La serie

“Las buscadoras” es una serie de informes periodísticos del periodista de los servicios informativos de Caracol Radio Cali, Juan Carlos Díaz, sobre la incansable búsqueda de mujeres para encontrar a sus seres queridos desaparecidos en el Valle del Cauca.

Este especial busca NARRAR LO INVISIBLE, hacer MEMORIA y DIGNIFICAR a las víctimas de desaparición forzada en el suroccidente de Colombia.

Escuche en las siguientes plataformas la tercera entrega de la serie: “Las Buscadoras” en el Pódcast “Oír para Ver”:

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