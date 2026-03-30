Petro cuestiona a la Fiscalía por silencio sobre ‘Junta del narcotráfico’: me “dicen loco”

No paran los choques entre el presidente Gustavo Petro y la fiscal Luz Adriana Camargo, por diferentes temas de relevancia para el país.

Uno de ellos tiene que ver con la llamada “Junta del Narcotráfico”, una red trasnacional integrada por personas de sectores mineros, agropecuarios, prestamistas, industria del fútbol, transporte, empresas de seguridad, entre otros, que coordinan acciones para desarrollar actividades ilícitas desde Colombia hacia Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, España, Emiratos Árabes, Turquía y Australia”.

Frente a esto, el presidente Gustavo Petro ha cuestionado varias veces el actuar de la Fiscalía contra esta organización criminal.

Esta vez, cuestionó “el silencio de la Fiscalía y los cuerpos investigadores” sobre la ‘Junta del narcotráfico’, y señaló que no quieren hablar de ellos porque saben que tienen tratos judiciales con la DEA, y " los socios que asesinaron al fiscal paraguayo Pecci en Cartagena".

Captura alias ‘Burger King’

El alto mandatario se refirió también a la captura en Dubái del capo colombiano, alias ‘Burger King’, y puntualizó en que es la prueba de que el Clan del Golfo, ‘Iván Mordisco’, la segunda Marquetalia y los alcaldes del supuesto “Cartel de los Soles”, solo obedecen a italianos, albaneses y mexicanos enviados por el cartel de Dubái.