Pamplona esta lista para la Semana Santa

Norte de Santander

Pamplona la segunda ciudad religiosa de Colombia esta lista para la celebración de la semana mayor en ese municipio ubicado a tan solo una hora de Cúcuta.

El alcalde de esa población Klauss Faber dijo a Caracol Radio que “nosotros estamos listos para cumplir una vez más con la atención, la religiosidad y con hacer que esta semana brinde todas las garantías en materia de atención a los residentes y visitantes”.

El mandatario municipal dijo que “hoy en día tenemos la ocupación en hotelería al 100%, la gastronomía abierta y ya un alto número de turistas que llegan por tradición a nuestro municipio”.

Explicó el funcionario que con las autoridades civiles, de policía y religiosas han coordinado todas las medidas de seguridad para garantizar la programación que se ha trazado durante los siete días.

Programación religiosa que compromete festival de música sacra, festival gastronómico, semana santa infantil y una serie de actividades para propios y visitantes.

Pamplona, Ocaña, Chinácota, Bochalema son los municipios que hoy tienen mayor demanda religiosa según las autoridades.

La fuerza pública ha comprometido más de 400 uniformados para atender el municipio que reúne todas las miradas en esta semana.