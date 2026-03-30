Más de 32.000 vehículos se movilizarán en Norte de Santander por Semana Santa

Norte de Santander.

Más de 32.000 vehículos se movilizarán por las vías de Norte de Santander durante la temporada de Semana Santa, según la proyección de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía.

Para esta temporada, las autoridades activaron un puesto de mando unificado con entidades del orden nacional y definieron controles en corredores estratégicos como la vía Pamplona-Cúcuta, los peajes Pamplonita y Acacios, el sector Los Vados y el tramo Sardinata-Cúcuta.

“Se establece un puesto de mando unificado con la asistencia del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte, con áreas de prevención priorizadas”, explicó el coronel Juan Carlos Carreño a Caracol Radio.

En las carreteras habrá un despliegue de más de 400 uniformados para garantizar la movilidad y atender posibles congestiones durante los planes éxodo y retorno.

En materia de control, las autoridades enfocarán sus operativos en conductas de riesgo como el exceso de velocidad, la conducción en estado de embriaguez y el incumplimiento en el uso de elementos de protección.

“Vamos a tener control de velocidad con radar, control de embriaguez y verificación del uso de casco y cinturón de seguridad”, indicó el oficial.

Las autoridades también reiteraron la importancia de portar la documentación al día, entre ella el SOAT y la revisión técnico-mecánica, para evitar sanciones durante los desplazamientos.

Frente a la accidentalidad, el llamado está centrado en la prevención, especialmente en factores como el cansancio al conducir.

“El microsueño es una de las principales causas. Por eso recomendamos descansar bien antes de viajar y hacer pausas activas cada dos horas”, advirtió Carreño.

La meta de las autoridades durante esta Semana Santa es reducir al máximo los siniestros viales en el departamento.