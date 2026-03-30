Más de 3.000 almojábanas marcaron el éxito del primer festival en Hobo

Neiva

Durante la jornada se elaboraron más de 3.000 almojábanas, consolidando este producto típico como el principal protagonista del evento. La oferta gastronómica incluyó además quesillo, bizcocho de achira, cuca, avena y pandeyuca, entre otros productos tradicionales de la región que deleitaron a propios y visitantes.

El festival también abrió espacio a otros sectores productivos del municipio, con la participación de cerca de 50 emprendedores que exhibieron y comercializaron artesanías, bisutería y productos locales, fortaleciendo así la vitrina comercial de Hobo. Asimismo, la jornada integró la segunda versión de la Carrera Mujer Hobeña, en la que participaron 250 mujeres de todas las edades, quienes recorrieron 5 kilómetros en un espacio de integración y promoción de hábitos saludables.

En el evento, el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, destacó la importancia de estas iniciativas para la reactivación económica del municipio, especialmente ante las dificultades recientes, afirmo que “buscamos entre todos cómo reactivamos la economía local, que ha sido afectada por varias circunstancias, entre ellas el colapso del puente municipal y la construcción de la variante de la Ruta 45 ha afectado también la economía de los hobeños. Esta es una fuente de empleo, pero también una tradición que tenemos que conservar, la gastronomía”.

El Primer Festival de la Almojábana en Hobo fue liderado por la Gobernación del Huila en articulación con la Alcaldía Municipal, con el propósito de dinamizar la economía local, fortalecer el emprendimiento y exaltar la tradición gastronómica que identifica al municipio, desde muchos años donde la almohada, se ha convertido el alimento preferido por la comunidad.